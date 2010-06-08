Кустарні таблетки для спортсменів маскували під відомі марки

СБУ спільно із працівниками митниці та прикордонниками ліквідовано канал контрабандного переміщення через державний кордон України сильнодіючих медичних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що у Харкові двоє місцевих жителів організували незаконне виробництво у кустарних умовах сильнодіючих медичних речовин з метою подальшого розповсюдження їх на території України, Росії та Білорусі серед спортсменів та відвідувачів тренажерних залів. Таблетки і пігулки фасувалися під марками відомих фармацевтичних препаратів іноземного виробництва.

Намагаючись налагодити контрабандний канал переміщення цих речовин через державний кордон України, зловмисники передали провідниками потяга «Харків - Калінінград» пакет з таблетками і доручили доставити його до Мінська.

13 травня під час проходження митного догляду у пункті пропуску «Хоробичи» Чернігівської митниці правоохоронці вилучили у провідників близько 4 тисяч таблеток, які, за висновками експертів, містять у своєму складі сильнодіючу медичну речовину – метандієнон. Пакети з таблетками провідники приховували у контруктивних нішах залізничного вагона.

У ході подальшої перевірки співробітники СБУ встановили місця виробництва таблеток і зберігання готової продукції. Під час обшуку вилучено близько 1 мільйона 200 тисяч таблеток з метандієноном, близько 20 тисяч пігулок з нандролоном, 15 кг сировини для їхнього виробництва, а також велику кількість пакувальної тари з голографічними знаками. За попередніми оцінками правоохоронців, вартість вилученої продукції на «чорному ринку» становить понад 4 мільйони гривень.

Слідчими СБУ стосовно учасників групи порушено кримінальні справи за ознаками ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 (контрабанда сильнодіючих речовин за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочинну учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.