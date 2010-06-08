Трьох гірників з шахти ім.Скочинського не знайшли досі

Залишається невідомою доля трьох гірників, які перебували у шахті ім. Скочинського під час аварії 6 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено 10 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства вугільної промисловості та 5 реанімаційно-протишокових груп.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 червня на шахті ім. Скочинського (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія») стався раптовий викид вугілля і газу. На аварійній ділянці перебувало 23 гірники. В результаті аварії два гірники загинули, доля ще трьох залишається невідомою. Ще 18 гірників було госпіталізовано. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

За фактом аварії на шахті ім. Сочинського прокуратура Донецька порушила кримінальну справу.

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