17 польських туристів отруїлися в Івано-Франківську
09:55, 08 червня 2010Суспільство
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Вживали їжу швидкого приготування
До Івано-Франківської інфекційної обласної лікарні 7 червня з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 17 осіб, у тому числі 5 дітей (громадяни Республіки Польща), які 6 червня у складі туристичної групи з 45 осіб відвідували м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, де вживали їжу швидкого приготування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні госпіталізовані знаходяться в задовільному стані.
Фахівцями обласних СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
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