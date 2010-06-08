Герман: Янукович добре знає, що таке несправедливість у міліції

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не вірить у версію смерті 19-річного студента від падіння в стінах Шевченківського РВВС Києва. Про це вона заявила під час чату на Кореспондент.net.

Вона сказала: “Чесно кажучи, я не вірю у версію смерті від падіння”. “Мене складно в цьому переконати, як і вас, напевно. І тому дуже важливо як можна суворіше покарати винних”, - сказала вона.

Г.ГЕРМАН зазначила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ тримає на контролі цю ситуацію, він “відреагував на неї відразу ж, але йому тут потрібно допомогти”. “Потрібна широкомасштабна підтримка, зокрема молодих людей. Ми всі разом повинні зробити так, щоб ця справа була доведена до кінця”, - сказала вона. За її словами, “і Президент знає про ситуацію, і знає, що таке несправедливість в міліції, і що таке несправедливість в суді, з власного життя знає, і я думаю, що він не залишить цю ситуацію просто так”. “Але ми повинні йому допомогти”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента Ігоря Індила до районного відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції відзначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.

3 червня радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що 8 червня будуть відомі результати експертизи і висновки прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина співробітників Шевченківського районного управління міліції Києва в загибелі студента І.Індила.