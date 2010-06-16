У Києві скоєно розбійний напад на відділення “Ощадбанку”

13:57, 16 червня 2010
Суспільство
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Розбили скло і вкрали гроші

Сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва скоєно розбійний напад на відділення “Ощадбанку”.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України, в Києві об 11.30 по лінії «102» надійшло повідомлення про вчинення цього злочину.

За попередніми даними, троє невідомих чоловіків розбили скло каси і вкрали з неї гроші.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

 

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