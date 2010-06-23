В УНП заявляють про «повзучу» окупацію Севастополя Росією

Українська народна партія вимагає від Верховної Ради заборонити відставним військовослужбовцям Чорноморського флоту РФ залишатися на постійне проживання в Україні, а будівельному управлінню ЧФ - будувати нове житло.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, з такою заявою виступив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи заяву голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА, що житло, побудоване для офіцерів ЧФ РФ, треба передати на баланс комунальної власності міста, щоб забезпечити можливість його приватизації військовослужбовцями ЧФ Росії.

«Вже 13 років відбувається «повзуча” окупація Севастополя Росією, коли громадяни іншої держави, після закінчення служби залишаються тут на постійне місце проживання. Узаконивши таке житло, керівництво міста остаточно узаконить і перебування громадян Російської Федерації, надавши їм право на приватизацію житла, яке керівництво Чорноморського флоту будувало як службове, що має тимчасово виділятися офіцерам флоту», - підкреслив голова Кримської організації УНП.

За його словами, «якщо не зупинити «повзучу» окупацію, до 2042 року більшість мешканців Севастополя становитимуть громадяни Російської Федерації-колишні військовослужбовці Чорноморського флоту та члени їх родин». «Так, згідно з офіційними статистичними даними, в середньому щороку із ЧФ РФ звільняється 1100 людей, приблизно 40% (500 людей) з них залишається в Севастополі разом з власними родинами», - зауважив політик.

«Отже, на Севастополь очікує косівський сценарій, де в часи Югославії теж заохочували міграцію в Косово албанців на роботу, які здебільшого на постійно осідали із сім’ями в цьому регіоні. Тому необхідно негайно заморозити будівництво житла для офіцерів ЧФ РФ, оскільки вже існуючої житлової площі цілком достатньо для тимчасового проживання російських офіцерів та мічманів», - підсумував О.ФОМУШКІН.