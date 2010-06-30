Патріарх Філарет розповість про відносини з державою, Софію та Кирила

Завтра, 1 липня, о 12.30 в УНІАН (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція «Церква і держава: свята й будні».

У прес-конференції візьмуть участь Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, Предстоятель УПЦ Київського Патріархату; митрополит Переяслав-Хмельницький і Бориспільський ДИМИТРІЙ, ректор Київської православної богословської академії; єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ, голова Інформаційного управління Київської Патріархії.

Упродовж спілкування з журналістами буде приділено увагу взаємовідносинам Київського Патріархату і Держави в нових умовах; відзначенню 1000-ліття Святої Софії Київської, зокрема питанню: чи передадуть Малу Софію і кому.

Також учасники дадуть відповіді на запитання щодо відзначення 28 липня 2010 р. річниці Хрещення Київської Руси та щодо ставлення Київського Патріархату до візиту Московського патріарха Кирила в Україну.

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