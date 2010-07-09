Експерт: весь Донецьк був би завалений марихуаною (додані фото)

У Донецькій області на території Волноваського району правоохоронні органи знайшли посіви конопель площею 2,3 га на полі Златоустівського лісництва.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника обласного Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Віктора ОСУХОВСЬКОГО.

За його словами, якби зловмисники зібрали «урожай» і переробили його на наркотик, то не тільки Донецька область була б «завалена» марихуаною, «масштаби виявлених посівів складно навіть представити».

В.ОСУХОВСЬКИЙ зазначив, що за мінімальними підрахунками, на виявленій ділянці на одному квадратному метрі землі виростає у середньому 40-50 рослин, отже, на всьому полі росте понад 900 тисяч паростків, загальна вага яких досягає 18 тонн.

«Вартість такої кількості наркотику, за цінами чорного ринку, становить приблизно 92 млн. грн.», - сказав він і уточнив, що на даному полі висаджена сосна, хвойні паростки якої ледве досягають 10 см.

У лісництві стверджують, що останній раз оглядали вказану територію у квітні, і тоді посівів конопель не було, сказав В.ОСУХОВСЬКИЙ.

Ведеться робота з встановлення осіб, які причетні до висадки наркомісних рослин. Зловмисникам загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі згідно зі ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку або конопель). Посадовці лісництва будуть покарані адміністративно, оскільки на увіреній їм території не вжили заходів зі знищення заборонених рослин, підкреслив В.ОСУХОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що посіви конопель скошені, перемолоті в порошок і перемішані із землею, а в місцях, де цього не вдалося зробити машинами, наркотик знищили вручну.