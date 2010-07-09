Прикордонники пропонують перетинати кордон з магнітною карткою

Державна прикордонна служба планує розширити впровадження системи електронної перевірки громадян через магнітні картки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив перший заступник голови Адміністрації Держприкордонслужби Павло ШИШОЛІН на брифінгу у Будинку уряду

За його словами, впровадження системи електронної перевірки громадян через RFID-картки у міжнародному аеропорту «Бориспіль» дозволить втричі збільшити потоки пасажирів через державний кордон.

П.ШИШОЛІН підкреслив, що таких висновків Держприкордонслужба дійшла за результатами експерименту, проведеного в аеропорту «Бориспіль» з провадження 10 тис. безкоштовних RFID-карток для громадян України при здійсненні паспортного контролю на міжнародних напрямках. За його словами, утричі зменшився час для оформлення документів на одного пасажира при перетині державного кордону.

«Експеримент має позитивний висновок. У три рази зменшився час оформлення документів для одного пасажира. Таким чином, застосувавши цю технологію у «Борисполі», втричі можна збільшити потоки пасажирів через державний кордон», - наголосив він і додав, що дана система актуалізується у рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, як повідомив П.ШИШОЛІН, застосована у «Борисполі» технологія дозволяє здійснювати перевірку паспортів з біометричними даними.

Він зазначив, що на сьогодні розглядається варіант ширшого запровадження системи електронної перевірки громадян через RFID-картки в аеропорту, за яким всі бажаючі за власні кошти зможуть придбати такі магнітні картки. Вони діятимуть на весь період дії закордонного паспорту. «Це дасть змогу всім бажаючим отримати таку карточку і безперешкодно протягом 15-20 секунд перетинати державний кордон в «Борисполі» не тільки на відліт, але і на приліт», - зауважив П.ШИШОЛІН

За його словами, Держприкордонслужба вважає, що «цей експеримент варто поширити на всіх безвізовиків, багатьох представників посольств, консульських представництв, які на постійній основі перебувають на території України і часто перетинають кордон».

Крім того, П.ШИШОЛІН повідомив, що Держприкордонслужба планує запровадити дану систему перевірки громадян і на терміналі «F» в аеропорту «Бориспіль», який готується до здачі в експлуатацію. «Ймовірно 50 робочих місць буде за старою технологією, 50 робочих місць – за новою», - зазначив він, наголосивши, що цей позитивний світовий досвід розроблено, виходячи з інтересів саме пасажирів, оскільки дозволяє економити час при здійсненні паспортного контролю на міжнародних напрямках.