Тігіпко прикинув, що зовнішній борг України може зрости до 40% ВВП

До кінця року, після отримання всіх очікуваних зовнішніх кредитів, обсяг зовнішнього боргу України може збільшитися до 40% внутрішнього валового продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він висловив переконання у тому, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 липня ухвалить позитивне рішення про виділення Україні чергового кредиту стенд-бай, з якого лише незначна частка піде на покриття дефіциту бюджету, а також частина - на виплату відсотків за колишньою програмою співпраці з МВФ.

Нагадаємо, що поточного року Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду 74,87 млн. SDR або близько 110 млн. дол. (курс SDR – 1,5 дол.) як відсотки за кредитом стенд-бай від 2008 року.

У 2011 році Україна також має виплатити МВФ лише відсотки у розмірі 148,45 млн. SDR (приблизно 220 млн. дол.).

У 2012 році розмір платежу, з урахуванням виплати тіла кредиту, становитиме 2 млрд. 367 млн. 340 тис. SDR (приблизно 3,550 млрд. дол.), з яких 2 млрд. 234 млн. 380 тис. SDR – тіло, 132 млн. 960 тис. SDR – відсотки.

У 2013 році виплати становитимуть, відповідно, 3 млрд. 552 млн. 390 тис. SDR (приблизно 5,33 млрд. дол.), 52 млн. 390 тис. SDR і 3 млрд. 500 тис. SDR.

С.ТІГІПКО підкреслив, що основна частина нового кредиту стенд-бай буде передана у валютні резерви Нацбанку.

«Почалося економічне зростання. Держава має гроші не проїдати. Гроші потрібно зарезервувати в Національному банку. Зараз резерви і так ростуть. Отже, ці гроші збережуться. Якщо ми після цього з бюджету не зможемо компенсувати цей кредит, коли прийде час повертати гроші, то ми просто одержимо нормальну підтримку з Нацбанку. Зараз, коли йде економічне зростання, потрібно економити бюджет – не потрібно його проїдати. Ми і так за останні два роки збільшили з 12 до майже 36% обсяг зовнішнього боргу щодо ВВП. До кінця року він зросте до 40%», - сказав С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Станом на 31 травня 2010 року державний і гарантований державою борг України становив 323 млрд. 844 млн. 588,14 тис. грн., або 40 млрд. 863 млн. 154,82 тис. дол., зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 199 млрд. 522 млн. 430,15 тис. грн. (61,61% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 25 млрд. 176 млн. 014,20 тис. дол.