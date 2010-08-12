Таджикистан відправив вертоліт для порятунку українських альпіністів

Вертоліт МІ-8 міноборони Таджикистану вилетів у район західного Паміру за двома українськими альпіністами. Про це повідомив глава департаменту з розвитку туризму республіканського комітету у справах молоді Давлат Хабібов, передає ІТАР-ТАРС.

Запланований на полудень 11 серпня виліт військового борту не відбувся з технічних причин, але як пояснив Хабібов, «є ще страхувальний час як мінімум до 12 години дня, коли за погодженням альпіністи чекатимуть вертоліт в обумовленому місці».

31 липня керівник групи альпіністів Олег Монсар, що здійснював сходження на перевал Південний Девлахон (висота 4900 м над рівнем моря) зірвався в прірву. При ньому був супутниковий телефон і страхувальне спорядження. Протягом декількох днів двоє спортсменів, що залишилися, вели безуспішні пошуки, потім залишившись фактично без зв`язку і з мінімумом продуктів, самі почали шукати шляхи порятунку. Тільки минулої суботи їм вдалося зустріти групу інших альпіністів зі зв`язком і передати в Душанбе свої координати.

«Певний час зайняв процес узгодження з українською стороною, а також пошук вертольота, здатного працювати в складних умовах високогір`я», - прокоментував ситуацію Давлат Хабібов.

Він додав, що дорогою на місце події екіпаж вертольота зробить коротку зупинку на базовому таборі «поляна Москвіна», де візьме на борт ще одного українського скелелаза з іншої групи, який потребує термінової медичної допомоги.

За словами Хабібова, на даний час час на Памірі знаходяться до однієї тисячі скелелазів і просто любителів гір з ближнього і далекого зарубіжжя.

Газета.ру