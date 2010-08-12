У Донецьку через недогляд матері у ванні потонули однорічні близнята.

Про це повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, трагічний випадок стався в Куйбишевському районі м. Донецька. 27-річна мати малюків вирішила їх викупати, для чого посадила у ванну і включила воду. Після цього жінка нібито відчула себе зле, прилягла на диван і заснула. Прокинувшись через півгодини, вона виявила сина з дочкою мертвими.

Як розповів начальник Куйбишевского райвідділу міліції м. Донецька Іван ЛАСКАВИЙ, мати дітей, що потонули, раніше не раз потрапляла у поле зору правоохоронців. «У 2008 році вона притягувалася до адміністративної відповідальності за заняття проституцією», - сказав І.ЛАСКАВИЙ.

За його словами, після народження близнят жінка не взялася за розум. Вже через 2 місяці після появи на світ сина і доньки сусіди матусі поскаржилися в райвідділ на те, що в її квартирі збираються галасливі компанії любителів випити, і привітна господиня приділяє гостям значно більше уваги, ніж своїм «грудничкам».

«Після проведення перевірки і профілактичної роботи ця громадянка за ухилення від батьківських обов`язків була притягнута до адміністративної відповідальності», - констатував начальник райвідділу міліції.

І.ЛАСКАВИЙ сказав, що в цьому разі правоохоронці вбачають підстави кваліфікувати дії матері дітей, що потонули, як «злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки» - стаття 166 Кримінального кодексу України. «Вона передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років», - зазначив І. ЛАСКАВИЙ.

Він додав, що перевірку стосовно цієї трагедії проводить прокуратура Куйбишевського району м. Донецька.