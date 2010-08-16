У Києві заарештовано податківця, який вимагав 10 тис. доларів хабара

Сьогодні Печерський районний суд столиці обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою керівнику структурного підрозділу однієї з районних Державних податкових інспекцій Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

У повідомленні нагадується, що 13 серпня цього року працівники Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з працівниками Генеральної прокуратури затримали згаданого службовця “на гарячому” під час отримання хабара. Посадовець вимагав від адвоката 10 тисяч доларів США за зняття податкової заборони, накладеної на активи його підзахисної.

Чиновника було затримано під час виходу з банку, коли він вже отримав частину хабара в розмірі 16 тис. грн. Щоб приховати злочин, податківець 2,4 тис. грн. з отриманих коштів відразу ж перерахував на рахунок одного з приватних підприємств, а на решту купив 1700 доларів США.

Стосовно підозрюваного Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.