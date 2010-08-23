На Дніпрі п’яний капітан скермував пароплав з 15 пасажирами в опору

Вчора на Дніпрі біля Монастирського острова у Дніпропетровську прогулянковий пароплав з 15 пасажирами під керуванням п’яного 53-річного капітана-механіка зіткнувся із залізобетонною опорою та отримав пробоїну днища.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Пароплав вдалося доправити до пристані МНС, яка розташована на острові, та висадити пасажирів. Після цього судно кормовою частиною лягло на грунт. Постраждалих немає.

Сьогодні продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

„Встановлено, що капітан судна порушив правила судноплавства, знаходився на вахті один і керував пароплавом у стані алкогольного сп’яніння. За вказане правопорушення відносно капітана працівниками лінійного відділу у річковому порту складено адміністративний протокол за ч. 5 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння). Санкція даної статті передбачає накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також капітана можуть покарати громадськими роботами та адміністративним арештом на 10-15 діб”, йдеться у повідомленні.