Керівники 13 областей України висловили бажання їхати на Урал

Російсько-український міжрегіональний форум відбудеться в Єкатеринбурзі 28-30 вересня, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Домовленість про це була досягнута 3 вересня на зустрічі повноважного представника президента РФ в Уральському федеральному окрузі Миколи Винниченка з міністром регіонального розвитку України Володимиром Яцубою, який опікується підготовкою до форуму з українського боку.

Як повідомляє прес-служба повноважного представника президента РФ, головне завдання заходу - активізація прямих господарських зв`язків між країнами.

Бажання брати участь у форумі висловили керівники Автономної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей. Також на форум прибудуть керівники Міністерства регіонального розвитку і будівництва, Міністерства аграрної політики, Міністерства промислової політики, Міністерства освіти, Торговельно-промислової палати України.

З російського боку готовність брати участь висловили більше 40 господарюючих суб`єктів уральського регіону, серед яких найбільші підприємства чорної металургії і трубопрокатної галузі, представники сільськогосподарської галузі, переробній і лісовій промисловості.

В рамках заходу планується розгорнути виставку, що демонструє господарчий потенціал регіонів Уральського федерального округу. За підсумками форуму передбачається створити уральсько-український торговий дім або інший постійно діючий майданчик для розвитку міжрегіональних господарських зв`язків.