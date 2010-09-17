Кримські татари просять присвоїти аеропорту ім'я Ахмет-Хан Султана

Делегати національного з’їзду кримських татар - курултаю просять вищих керівників України сприяти присвоєнню імені двічі Героя Радянського Союзу, військового льотчика, льотчика-випробувача Амет-Хана Султана міжнародному аеропорту «Сімферополь».

Про це йдеться у зверненні, яке лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ направив Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ, голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ та прем’єрові Миколі АЗАРОВУ.

25 жовтня виповнюється 90 років з дня народження уродженця Алупки. Амет-Хан Султан - учасник Великої Вітчизняної війни, здійснив 603 бойових вильотів, у 130 повітряних боях особисто збив 30 літаків супротивника і 19 - в групових повітряних боях. За бойові заслуги двічі нагороджений золотою зіркою Героя Радянського Союзу, орденами та медалями. Після війни Амет-Хан Султан провів випробувальні польоти більш ніж 170 літаків та літальних апаратів. Здійснював польоти зі створенням умов невагомості для тренування перших космонавтів. Лауреат державної премії СРСР, заслужений льотчик-випробувач СРСР. Амет-Хан Султан загинув у 1971 році при здійсненні чергового випробувального польоту. Похований на Новодівочому кладовищі у Москві.

«Своєю вдалістю, геройством, чесністю та безкомпромісністю, стремлінням до справедливості, безмежною синовією любов’ю до рідної землі, Амет-Хан Султан заслужив на високу пошану та вдячність суспільства та української держави. Напередодні 90-річчя з дня народження славетного героя широка громадськість Криму, його співвітчизники, багато хто з яких особисто виборював разом з Амет-Ханом дорогу до справедливості, а також численні побратими та учні Амет-Хана Султана - професійні льотчики з різних країн, яким він відкрив дорогу у небо, направили чисельні звернення до органів державної влади України та Автономної Республіки Крим з проханням присвоїти ім’я Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана Державному міжнародному аеропорту «Сімферополь». На жаль, прийняття рішення з боку уповноважених для цього органів державної влади невиправдано затягнулося», - йдеться в зверненні, текст якого має УНІАН.