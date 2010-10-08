Катерина Ющенко взяла участь у ІІІ Екуменічному тижні

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО взяла участь в академічній конференції «Довіра. Відповідальність. Філантропія», що пройшла у рамках ІІІ Екуменічного соціального тижня у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду «Україна 3000», зазначивши, що у заході також взяли участь ієрархи церков різних конфесій, представники місцевої влади, благодійних і громадських організацій, бізнесу, освітніх закладів України та світу.

Основну частину своєї доповіді К.ЮЩЕНКО присвятила феномену добровільної безкорисливої участі людей в громадському житті - волонтерству. Вона нагадала результати дослідження Фундації допомоги благодійним організаціям, за якими Україна посідає третє з кінця місце серед 153 країн світу. Фундація стверджує, що за місяць, протягом якого робилися дослідження, лише 5% українців давали гроші на благодійність, тільки 14% віддавали свій час і лише 19% допомагали іншим.

«Українці не вважають, що те, що вони роблять кожного дня - допомагаючи своїм дітям, сусідам, церквам тощо, - підпадає під поняття «волонтерство», – зазначила К.ЮЩЕНКО. - І їхня робота не має визначення в українському законодавстві».

К.ЮЩЕНКО висловила переконання, що ставлення до благодійності та волонтерства серед громадян України з часом обов’язково зміниться. «Ми нарешті залишимо позаду негативну спадщину радянського минулого та повернемося до нашого європейського коріння, – сказала вона. – Наші громадяни почнуть розуміти, що добрі справи, допомога сусідам та праця заради громади духовно збагачує і йде на користь їм, їхнім родинам та суспільству».

«Я закликаю всіх учасників цієї конференції замислитися над тим, як змінити себе і як допомогти іншим змінитися, – сказала К.ЮЩЕНКО. - Допомогти зрозуміти, що ми повинні вірити у Бога, відчувати особисту відповідальність і заохочувати не тільки філантропізм, не тільки волонтерство, але, що є найважливішим, заохочувати любов до ближнього».

Як повідомлялося, ІІІ Екуменічний соціальний тиждень триває у Львові з 4 по 10 жовтня. Серед тем, порушених під час ЕСТ, – український і світовий досвід у становленні та розвитку філантропії, довіра та відповідальність як основа соціального партнерства між церквами та владою, бізнесом і соціальними організаціями, особиста відповідальність кожного за здоров’я суспільства, методи альтернативного вирішення конфліктів, роль ЗМІ у вирішенні суспільних проблем. У заходах, зокрема, беруть участь доктор філософії, директор неприбуткових адміністративних програм Університету Нотр Дам Марк ГАРДІ, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін РАЙЗЕР.