Збільшилася реалізація бензину і дизпалива через АЗС

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6305 одиниць, у вересні 2010 року збільшилася на 5,1%, порівняно з вереснем 2009 року, до 324,7 тис. тонн, а дизельного пального - на 5,9%, до 157,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсязі реалізованого бензину 54,8% припадало на продаж бензину марки А-94-98, 39% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.

У вересні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,485 млрд. грн., із якої 3,217 млрд. грн. (71,7%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного й 1,268 млрд. грн. (28,3%), – від продажу дизельного пального.

На 1 жовтня на АЗС у залишках налічувалося 140,5 тис. тонн бензину й 58,6 тис. тонн дизельного пального.