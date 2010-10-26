Відносини України та Німеччини у військовій сфері - на високому рівні

Українсько-німецькі відносини у військовій сфері залишаться на високому рівні і сприятимуть зміцненню безпеки в Європі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, на цьому наголосив начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО під час зустрічі з аташе з питань оборони при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні полковником Гергардом Францем ГАГНЕРОМ, яка відбулася сьогодні у Києві у зв’язку з його призначенням на посаду.

“Українсько-німецькі відносини у військовій сфері залишаться на високому рівні і сприятимуть зміцненню безпеки в Європі”, – підкреслив Г.ПЕДЧЕНКО.

Начальник Генерального штабу подякував німецькій стороні за підтримку Збройних сил України та надання допомоги у реалізації практичних проектів у сфері безпеки, результатом яких є залучення українських контингентів в операціях з підтримання миру.

Генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО, зокрема, високо оцінив важливість заходів щодо стажування представників Об’єднаного оперативного командування ЗСУ в Об’єднаному командуванні Бундесверу.

“Це надає можливість отримати практичний досвід роботи при плануванні та проведенні миротворчих операцій, здійсненні управління багатонаціональними контингентами” - підкреслив він.

Також Г.ПЕДЧЕНКО дав позитивну оцінку участі керівного складу Збройних сил України у спільних українсько-німецьких семінарах за підтримки Фонду ”Наука і політика”.

“Завдяки цій програмі понад 169 українських генералів, адміралів та офіцерів опанували сучасні підходи до розбудови Збройних сил та розширили світогляд з ключових питань світової та європейської безпеки”, - заявив начальник Генштабу ЗСУ.

За його словами, також перспективними напрямками співпраці між Збройними силами двох країн є реалізація спільних проектів у сфері авіаційних перевезень.

“Незмінною в цьому контексті є пропозиція української сторони щодо залучення транспортної авіації Повітряних сил України для перевезення миротворчих контингентів ФРН”, - підтвердив генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО.

У свою чергу полковник Г.Ф.ГАГНЕР запропонував зосередити співпрацю між військовими відомствами на більш конкретних заходах, які будуть обов’язково реалізовані.

На завершення зустрічі начальник Генерального штабу Збройних сил України підкреслив, що пріоритетом для України є участь в удосконаленні та розвитку європейської безпеки з метою набуття членства в Європейському Союзі, повідомили у Міноборони.