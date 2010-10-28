Укртелеком обмежив доступ у свою мережу абонентам «Голден Телеком»

«Укртелеком» у односторонньому порядку, порушуючи ліцензійні умови й правила роботи на телекомунікаційному ринку України, обмежив доступ на номери своєї мережі для абонентів фіксованого зв`язку «Голден Телеком», чим позбавив значну частину абонентів можливості отримувати телекомунікаційні послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Голден Телеком».

Як вважають у компанії, у такий спосіб «Укртелеком», користуючись своїм монопольним становищем на ринку, «намагається чинити тиск на «Голден Телеком» заради отримання преференційних договірних умов» із взаємоз’єднання мереж.

Водночас в «Укртелекомі» пояснюють свої дії наявністю питань переддоговірного спору між операторами щодо умов договору між «Укртелекомом» і «Голден Телекомом» про взаємоз’єднання мереж компаній на 2010 рік.

У «Голден Телекомі» зазначили, що компанія «Веде діалог виключно в правовому полі й суворо дотримується прийнятих у галузі процедур», віддаючи перевагу інтересам і правам абонентів. Компанія не розриває й не обмежує взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею «Укртелекому».

«Водночас, позбавлення абонентів права на отримання послуг зв`язку є абсолютно неприпустимим засобом досягнення підприємницької мети ВАТ «Укртелеком»», - зазначили в компанії «Голден Телеком».

Нагадаємо, 25 жовтня «Голден Телеком» звернувся до Національної комісії з питань регулювання зв`язку з проханням невідкладно винести це питання на обговорення засідання НКРЗ 28 жовтня і ухвалити рішення, яким зобов`язати «Укртелеком» негайно відновити пряме взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж у повному обсязі, а також невідкладно провести позапланову перевірку "Укртелекому" на предмет порушення вимог законодавства у сфері телекомунікацій.

Довідка УНІАН. ТОВ «Голден Телеком» і ЗАТ «Українські радіосистеми» входять до міжнародної групи VimpelCom Ltd. Компанії надають послуги мобільного та фіксованого зв`язку, передачі даних, доступу в Інтернет з використанням різних технологій, зокрема оптично волоконного доступу.

"Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.