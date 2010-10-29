Тимошенко: влада не визнає зростання цін, щоб не підвищувати пенсії і платню

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує владу у невиконанні закону про індексацію доходів громадян.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила на прес-конференції у Вінниці.

"У нас є закон, який передбачає, що пенсії та заробітні плати повинні підвищуватися рівно на стільки, на скільки зростають ціни. Це називається індексацією доходів людей. Тепер це не індексується", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також вважає, що офіційний індекс зростання споживчих цін необ`єктивно відображає реальну цінову ситуацію.

"За інформацією Держкомстату, за вересень ціни зросли на 2,9%, в жовтні вони кажуть, що такий показник буде на рівні 2%. Де межа? Кожна людина може на своєму власному бюджеті порахувати, правильно цей показник порахований чи ні", - переконана вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд зупинив реалізацію соціальних програм.

"Не фінансується нічого. Припинилися всі програми з переоснащення медичних закладів, всі програми, які були спрямовані на підвищення заробітних плат лікарям та вчителям, всі програми, які спрямовані на виплату справедливих пенсій... Сьогодні нічого не робиться в країні, що потрібно пересічним людям", - резюмувала вона.