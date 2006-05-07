В Ужгороді зацвіла сакура

Обласний центр Закарпаття - Ужгород - розквiтнув величезними деревами-букетами сакур. Рожеве мереживо їхнього цвiту стало вiзиткою мiста i чимало туристiв спецiально приїздить звiдусiль, аби побачити це диво.

Сакури з 1923 року квітнуть в Ужгороді. За словами істориків, сакури в область завезли ще на початку XX століття із Відня. За іншою версією їх привезли на територію Закарпаття чехословацькі бiологи.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор ДКП “Агромiкс” Петро ХАРЕВИЧ, всього в Ужгороді росте вiд 500 до 1000 сакур. «Точну цифру назвати важко, бо iнвентаризацiя не проводилася, та й у приватних господарствах їх зараз чимало. I за осiнь-весну жодного з цих дерев не вирубали», зазначив П.ХАРЕВИЧ.