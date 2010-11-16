Німеччина преміюватиме іноземців за роботу в країні

Німецька влада має намір виплачувати спеціальні премії іноземцям-громадянам Євросоюзу, які приїдуть на роботу до Німеччини після 1 травня 2011 року.

Про це пише польська газета Metro.

За оцінками експертів, найбільшій економіці Євросоюзу бракує близько 3 млн. працівників, дефіцит яких влада мають намір компенсувати за рахунок громадян країн, які недавно приєдналися до ЄС.

Видання зазначає, що Німеччина насамперед розраховує на приїзд громадян сусідньої Польщі, котра є найбільшою країною Східної Європи, що входить у ЄС.

Газета пише, що 70% німецьких фірм зазнають труднощів із знаходженням персоналу, головним чином, кваліфікованих інженерів і фахівців IT.

Польські експерти прогнозують, що після зняття обмежень на роботу в Німеччині, які німецький уряд встановив для поляків при вступі Польщі в ЄС у 2004 році, в країну можуть приїхати на роботу понад 400 тис. польських громадян.

За даними польської статистики, в 2009 році в Німеччині працювало 415 тис. поляків, які для роботи там були зобов`язані одержувати спеціальний дозвіл.