У Кіровограді через скарги пільговики "потерпають" водії маршруток

В Кіровограді з початку року за порушення прав на перевезення пільгових категорій громадян звільнено з роботи 8 водіїв маршрутних таксі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської міськради з посиланням на інформацію начальника відділу захисту прав споживачів Алли ШЕРСТНЬОВОЇ.

За її словами, всього за 10 місяців до відділу надійшло 106 звернень щодо порушення правил обслуговування пільговиків у сфері пасажирських перевезень.

«Діє спеціальна комісія з розгляду скарг, до складу якої входять представники громадських, ветеранських організацій, профільного департаменту. Ми уважно розглядаємо кожне звернення», запевняє А.ШЕРСТНЬОВА.

Вона зазначила, що, крім звільнень, за результатами розгляду скарг вісьмох водіїв відсторонено від роботи, чотирьох позбавлено премій, в одинадцяти випадках заявників задовольнили вибачення.

«Останнім часом до нас надходять скарги від пільговиків, що водії маршруток беруть їх у салон, але зупиняють далі того місця, де просить пасажир. На такі факти ми теж реагуємо», зазначила начальник відділу.