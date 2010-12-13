Скандал довкола стадіону до Євро-2012: львівський губернатор пішов до прокурора

Голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ звернувся до прокурора Львівської області з проханням розглянути питання невиплати зарплати робітникам ТОВ «БК «Комфортбуд», які працюють на будівництві стадіону до Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як сказав кореспонденту УНІАН заступник голови Львівської ОДА Володимир ГУБИЦЬКИЙ, питання невиплати зарплати розглядалося 10 грудня під час наради за участю представників ТОВ «Альтком-Київбуд» (генпідрядник будівництва стадіону у Львові), ТОВ «БК «Комфортбуд» (субпідрядник), облдержадміністрації, облради та міськради. Представник «Комфортбуду» повідомив, що «Альтком-Київбуд» заборгувало його компанії кошти за проведені будівельні роботи. У свою чергу, директор ТОВ «Альтком-Київбуд» Василь ОГОРОДНИК зазначив, що за весь час роботи «Комфортбуду» на стадіоні ця компанія завжди отримувала авансові платежі. «Лише нещодавно ви отримали 2,5 млн. грн.», - додав В.ОГОРОДНИК.

«Під час наради обом будівельним компаніям було доручено до кінця дня зробити акт звірки взаємних розрахунків, – сказав В.ГУБИЦЬКИЙ. – Проте відповідний документ нам подало лише ТОВ «Альтком-Київбуд». Зважаючи на це, облдержадміністрація звернулася у прокуратуру з проханням вивчити це питання та прийняти відповідне рішення».

У свою чергу, фінансово-промислова група «Альтком», яка є генпідрядником будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові, поширила офіційну заяву, у якій наголошується на тому, що «фінансово-промислова група «Альтком» просить не пов’язувати внутрішні проблеми окремих субпідрядників, які задіяні на будівництві стадіону у Львові, з діяльністю генерального підрядника».

«Компанія офіційно заявляє, що не несе відповідальності за затримки з виплатою зарплати працівникам БК «Комфортбуд», оскільки виконує свої фінансові зобов’язання перед субпідрядниками. Невиплата зарплати пов’язана з внутрішньою політикою компанії «Комфортбуд», - йдеться у заяві.

«Альтком» своєчасно перерахував кошти «Комфортбуду». «Альтком» та «Комфортбуд» провели звірку документів взаємних розрахунків. Її результатом став акт звірки, котрий підписали обидві компанії. Цей документ свідчить про те, що «Альтком» виконав свої зобов’язання. Крім цього, вважаємо, що доцільно відзначити, що компанія «Комфортбуд» в цьому році завершила всі роботи по будівництву стадіону, що були передбачені угодою з генпідрядником. Зважаючи на це, вважаємо, що не коректно згадувати компанію «Альтком» в контексті звільнення працівників керівництвом «Комфортбуду», наголошується у заяві.

Як повідомлялося, у середині листопада йшлося про те, що будівельникам «Комфортбуду», що працюють на будівництві львівського стадіону, затримують зарплату, у зв’язку з чим вони розпочали страйк.

26 листопада на прес-конференції директор компанії-генпідрядника «Альткомкиївбуд» В.ОГОРОДНИК повідомив, що жодного страйку не було, а відбулася лише робоча розмова між ним та будівельниками, а представник компанії «Комфортбуд» Тарас КАЛАПУНЬ повідомив, що гроші уже надійшли на рахунок компанії і частину з них було перераховано на зарплату.