У львівському барі у священика викрали портфель з 13 700 доларів

Напередодні Нового року, в приміщенні одного з кафе-барів на вулиці Коперника у центрі Львова, у 41-річного священнослужителя УГКЦ викрали портфель з документами, грошима, іконками та дерев‘яним хрестом.

Як повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС України у Львівській області, священнослужитель, який проживає у Стрийському районі Львівщини, звернувся до правоохоронців із заявою про крадіжку в якій зазначив, що в приміщенні кафе-бару «невідома особа викрала його портфель, в якому був дерев‘яний хрест, 250 іконок, паспорт громадянина України та посвідчення священика УГКЦ на його прізвище, 13 700 американських доларів та 9 200 євро».