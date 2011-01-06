На Гаїті холера забрала життя майже 3,5 тисячі людей

Епідемія холери на Гаїті, що розпочалася у середині жовтня минулого року, забрала життя 3 тис. 481 людини, майже 160 тис. осіб - заражені.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров`я країни.

Зазначається, що захворювання розповсюдилося на всій території держави. Найбільше від нього постраждав департамент Артибоніт - там загинули 837 осіб. У столиці країни Порт-о-Пренсі, де після руйнівного землетрусу в січні 2010 року більш як 1,3 млн. осіб проживають в антисанітарних умовах, кількість жертв досягла 475. Джерело захворювання досі офіційно не встановлене, проте, за версією французького епідеміолога Рене ПЕРРУ, холера розповсюдилася по Гаїті з табору непальського батальйону Місії ООН, розташованого біля річки Мірбале.

У сусідній Домініканській Республіці число зареєстрованих випадків холери досягло 148, смертельних випадків немає, стан здоров`я хворих не викликає побоювань. Влада країни веде активну освітньо-профілактичну роботу, направлену на запобігання захворюванню.