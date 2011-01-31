Книжка "ОУН (бандерівці)" нагадує ілюстрований довідник

30 січня в Івано-Франківську в Народному домі «Просвіта» відбулася презентація книги «ОУН (бандерівці). Фрагменти діяльності та боротьби».

Авторами книги є історик та громадський діяч Святослав ЛИПОВЕЦЬКИЙ і Віктор РОГА.

Як передає кореспондент УНІАН, книга має багато фотоілюстрацій, нагадуючи ілюстрований довідник.

Книгу скаладють розділи: "Українська військова організація (УВО)", "Перші бойові кроки УВО", "Утворення ОУН", "Резонансні атентати", "Городок 1932", "Вбивство радянського дипломата", "Вбивство польського міністра", "Варшавський і Львівський процеси" та ін. Також подані фото, біографії, нариси про діяльність очільників та героїв ОУН і УПА.

У книзі є чимало віршів поетів ОУН-УПА. Вміщено й геніальну поему Ольжича "Незнаному воякові" з приміткою: "Хоча після розколу ОУН О.Ольжич приєднався до групи А.Мельника, його заслуги перед націоналістичним рухом дуже цінили й бандерівці".

На кожній сторінці книги є короткий переказ її змісту англійською мовою. Завершують книгу додатки: "Декалог", "12 прикмет характеру" і "44 правила життя українського націоналіста", молитва за полеглих героїв і посилання на грунтовні праці про ОУН.