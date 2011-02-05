Організатор фіктивного підприємництва мав 102 контрагенти

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернівецькій області завершено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно підприємця, який здійснював безтоварні фіктивні операції, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 3,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, у справі організатора фіктивного підприємництва також фігурують 102 контрагенти першої ланки – підприємства-«вигодонабувачі», які незаконно формували податковий кредит та валові витрати, утворюючи «податкові ями».

В рамках розслідування вже проведено позапланові перевірки двох приватних підприємств Полтавської області. За результатами перевірок обом контрагентам донараховано ПДВ та податку на прибуток сумарно у розмірі 495 тис. грн. та понад 482 тис. гривень

Податківці Буковини стверджують, що у цій справі їм доведеться перевірити «також сто інших контрагентів, розташованих в усіх регіонах України».

Щодо головного організатора злочинних схем, який нині перебуває під вартою у Чернівецькому СІЗО, то днями матеріали даної кримінальної справи передано до суду. Йому загрожує позбавлення волі терміном до п’яти років.