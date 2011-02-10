47 тисяч доларів хабара: виявляється, посада в сільраді того варта
18:05, 10 лютого 2011Суспільство
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І це тільки за те, щоб не звільнили
У Київській області в результаті операції працівників Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України та обласної прокуратури затримано голову однієї із сільських рад Обухівського району, який вимагав 47 тис. доларів хабара від підлеглої за незвільнення її з роботи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, після отримання першої частини хабара у сумі 320 тисяч гривень зловмисник був затриманий.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за одержання хабара в особливо великому розмірі.
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