47 тисяч доларів хабара: виявляється, посада в сільраді того варта

У Київській області в результаті операції працівників Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України та обласної прокуратури затримано голову однієї із сільських рад Обухівського району, який вимагав 47 тис. доларів хабара від підлеглої за незвільнення її з роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, після отримання першої частини хабара у сумі 320 тисяч гривень зловмисник був затриманий.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за одержання хабара в особливо великому розмірі.