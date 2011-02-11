Міліція вважає, що вінницький журналіст дістав по голові через пиво

Співробітники Управління МВС у Вінницькій області затримали 23-річного жителя Мурованокуриловецкого району, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень головному редактору вінницької газети "Незалежний кур`єр" Сергію РИБАЧЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника УМВД у Вінницькій області Сергій ГРИГОРЧУК.

За його словами, «затриманий не має постійного місця роботи, підробляв останнім часом на одній зі станції по наданню послуг шиномонтажу у Вінниці».

У міліції підозрюваний повідомив, що 1 лютого ввечері разом із дівчиною розважався у нічному клубі і вирішив вийти до магазину купити напоїв. «Будучи у нетверезому стані, підозрюваний з дівчиною вийшли без верхнього одягу з метою купити у сусідньому з нічним клубом магазині сигарети і напоїв. На вулиці їх зустрів С.РИБАЧЕНКО, який також був у нетверезому стані та наполегливо пропонував парі піти разом з ним попити пива. На цьому ґрунті між ними виникли неприязні відносини і парубок ударив 45-річного керівника газети рукою в обличчя. Від отриманого удару С.РИБАЧЕНКО впав, вдарившись потилицею об асфальт», - повідомив С.ГРИГОРЧУК.

Він також зауважив, що «затриманий, побачивши, що з-під голови С.РИБАЧЕНКА потекла кров, сам викликав швидку допомогу, але не дочекався її приїзду, пішовши разом з дівчиною назад у нічний клуб».

Від додав, що 45-річний головний редактор газети "Незалежний кур`єр" перебуває у реанімаційному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги, у нього закрита черепно-мозкова травма і перелом потиличної основи черепа. Він перебуває в штучній комі, медики оцінюють його стан як важкий.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці в ніч на 2 лютого був госпіталізований головний редактор газети "Незалежний кур`єр" С.РИБАЧЕНКО.

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ст. 121 ч. 1 (навмисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.