Львівські перевізники не отримають грошей на пільги ветеранам УПА

У бюджеті на 2011 рік Львівська обласна рада передбачила один мільйон гривень на адресну допомогу ветеранам УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, спілкуючись із ветеранами та репресованими під час прийому громадян у місті Яворові.

Він зазначив, що облрада вважає за доцільне замість компенсації перевізникам за пільговий проїзд надавати гроші безпосередньо ветеранам.

На його думку, це буде справедливо, «адже не всі з них користуються транспортом, дехто роками не виходить на вулицю».