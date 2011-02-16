Заарештовані 99 членів злочинного угруповання Armenian Power

Правоохоронні органи США заарештували в південній частині штату Каліфорнія 99 членів вірменського етнічного злочинного угруповання "Вірменська сила" (Armenian Power), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника прокуратури Тома Мрожека (Thom Mrozek) і AP.

У операції проти угрупування, яка триває, беруть участь сотні співробітників каліфорнійської і федеральної поліції. Арешти проведені в місті Глендейл (Glendale) і в Східному Голлівуді (районі Лос-Анджелеса).

Членам "Вірменської сили" висунуті звинувачення в рекеті, вбивствах, замахах на вбивство, викраданнях, здирстві й інших злочинах. Угрупрвання також, імовірно, займалося крадіжкою персональних даних і шахрайством, зазначає Associated Press.