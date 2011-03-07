Лікарі забороняють Януковичу пересуватися на великі відстані
12:53, 07 березня 2011Суспільство
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Повідомляє прес-служба Президента
Лікарі категорично заборонили Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ пересуватися на великі відстані до зняття швів на прооперованій нозі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Зняття швів заплановано на 11-12 березня.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у Києві В.ЯНУКОВИЧУ було проведено артроскопічну операцію на ушкодженому внаслідок давньої спортивної травми правому коліні. Процес відновлення проходить відповідно до запланованого лікарями графіка, що розрахований на три тижні.
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