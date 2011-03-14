На світових біржах через землетрус у Японії падають ціни на нафту

Нафта марки Brent продовжує дешевшати через побоювання, що світове економічне зростання сповільниться після землетрусу і цунамі в Японії. В результаті квітневі ф`ючерси на нафту WTI на Нью-Йоркській біржі впали нижче за відмітку в 100 доларів, в на торгах в Лондоні контракти на нафту Brent впритул наблизилися до показника в 110 доларів.

Як повідомляє "Лента.ру", цунамі і землетрус в Японії призвели до зупинки нафтопереробних і ряду інших заводів в Японії, яка є третім найбільшим споживачем нафти в світі. Reuters відзначає, що збиток, заподіяний інфраструктурі, може обмежити попит на нафту у близькому майбутньому.

Громадянська війна в Лівії раніше значно вплинула на нафтовий ринок: так, нафта марки Brent подорожчала до кінця лютого з 90 доларів за барель до 119. Щоб стабілізувати ситуацію на ринку, країни ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти), в яку входить Лівія, заявили про готовність надати світовому ринку додаткові обсяги нафти.