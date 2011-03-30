Віце-прем'єр пояснив, чому ОСББ не повинні платити податки

Відмова окремих державних податкових інспекцій включати об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до Реєстру неприбуткових організацій є неправомірною.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами віце-прем`єра, стаття 4 Закону «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» передбачає, що ОСББ є неприбутковою організацією, метою якої не є отримання прибутку для його розподілу між членами об`єднання.

В.ТИХОНОВ зазначив, що Мінрегіонбуд і Державна податкова адміністрація України підготували спільний лист-роз`яснення, де чітко вказано законодавчі норми, що регулюють питання оподаткування неприбуткових організацій.

«Люди повинні знати й уміти довести тим, хто знати не хоче, що ОСББ – неприбуткова організація, й згідно із законом, що регулює питання оподаткування підприємств, його доходи, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять для забезпечення потреб основної діяльності, звільняються від оподаткування», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр пояснив, що основна діяльність ОСББ полягає в здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння й користування спільним майном членів об`єднання, належне утримання будинку й прибудинкової території, сприяння членам об`єднання в отриманні житлово-комунальних послуг та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами.