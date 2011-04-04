Академія банківської справи відкриє Центр польської культури

У Сумах на базі наукової бібліотеки Української академії банківської справи НБУ відкриють Центр польської культури.

Як передає кореспондент УНІАН, умови створення центру обговорювалися під час зустрічі заступника голови Сумської облдержадміністрації Сергія ГРИЦАЯ, ректора УАБС НБУ Анатолія ЄПІФАНОВА і Генерального консула Республіки Польща у Харкові Яна ГРАНАТА.

У центрі буде розміщено інформація економічного, освітнього і наукового характеру, презентовано діяльність польських товариств, організацій і Консульства із забезпечення співпраці на рівні державних і громадських інститутів.

Офіційне відкриття Центру польської культури відбудеться у травні в рамках святкування 15-річчя створення навчального закладу.