У чиновників сумської міськради «витікли між пальців» 2,7 мільйона

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно чиновників Сумської міської ради, через службову недбалість яких територіальній громаді завдано збитків на 2,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника прокурора Сумської області Дмитра АНДРЄЄВА, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Як повідомив Д.АНДРЄЄВ, впродовж 2008-2010 років, неналежно виконуючи свої обов’язки, всупереч Закону «Про планування і забудову територій», посадовці цього органу місцевого самоврядування незаконно звільняли замовників будівництва від обов’язків укладати із Управлінням реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради договори про залучення їх пайових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури обласного центру. Внаслідок таких дій територіальній громаді завдана шкода в розмірі 2,7 млн. грн.

У справі розпочато досудове слідство.

Аналогічну кримінальну порушив Роменський міжрайонний прокурор стосовно службових осіб виконавчого комітету Роменської міської ради, які такими ж неправомірними діями завдали збитків територіальній громаді Ромен на суму 766 тис. грн.