Експерт: Монополія МАУ на авіарейси в Європу не передбачена законодавством

«АероСвіт» (Київ) виконує авіарейси за маршрутом «Київ-Лондон-Київ» на законних підставах. Немає ніяких причин для задоволення позову авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) щодо скасування рішення Державіаслужби про надання «АероСвіту» права виконувати регулярні рейси за маршрутом «Київ-Лондон-Київ», вважають фахівці у галузі юриспруденції.

Так, у коментарі УНІАН юрист компанії «Ілляшев та партнери» Роман МАРЧЕНКО заявив: «У спорі про маршрут «Київ-Лондон-Київ» однозначно правий «АероСвіт». У Фонду державного майна України не було таких повноважень давати в статуті «МАУ» ексклюзивне право на польоти. Це було перевищення повноважень із боку ФДМУ. Що в принципі може закінчитися кримінальною справою. Цей пункт у статуті «МАУ» просто неправомочний і нікчемний. Це все одно, що я напишу в статуті свого ТОВ, що я власник Маріїнського палацу».

Нагадаємо, в «МАУ» вважають, що Державіаслужба дала «АероСвіт» право виконувати польоти за маршрутом «Київ-Лондон-Київ» всупереч договору між акціонерами «МАУ» і ФДМУ, яким передбачається отримання «МАУ» ексклюзивних прав більш ніж на 20 європейських маршрутів (у тому числі й напрямок «Київ-Лондон-Київ»).

На думку члена спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Андрія ШКІЛЯ, спроба «МАУ» оспорити правомірність надання «АероСвіту» прав на маршрут «Київ-Лондон» спрямована на штучне обмеження конкуренції.

«Природно, ФДМУ не мав права дозволяти «МАУ» польоти по тому або іншому маршруту. Це взагалі втручання в комерційну діяльність. Я вважаю, що це спроба за допомогою державних механізмів обмежити конкуренцію. Тобто, втрутитися в комерційну діяльність», - сказав депутат.

На його думку, вирішувати, яка компанія краща, повинен споживач, а не Державіадміністрація і Фонд держмайна. «Це не справа ФДМУ, загалом», - підкреслив А.ШКІЛЬ.