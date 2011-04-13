Азаров велів Тігіпку знайти сім'ї, які «ховаються» від субсидій

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ поставив перед віце-прем’єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ завдання перейти до системи ініціювання призначення субсидій для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Роботу з призначення субсидій за спрощеною процедурою треба продовжувати. Більше того, я ставлю міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ завдання перейти до системи ініціювання призначення субсидій за результатами обстеження матеріального стану домогосподарств», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, це обстеження має на меті виявити сім’ї, які повинні отримувати субсидії, але не подали заяви, та одразу ж приймати рішення про її призначення, на що місцеві органи влади мають право.

«Є факти, коли люди не подають заяви з тих чи інших причин, найчастіше тому, що не поінформовані або бояться бюрократичної тагянини», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем’єр доручив протягом двох місяців перевірити і проаналізувати роботу кожного органу соціального забезпечення.