Янукович звільнив голову РДА, звинуваченого в побитті рибалок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про звільнення Михайла БОЙЧУКА з посади голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, розпорядження підписане сьогодні, 20 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

19 квітня прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно М.БОЙЧУКА. Також порушено кримінальну справу стосовно його рідного брата, зятя і двох охоронців приватних ставків за ст. 27, ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя і рідного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідки про свою інвалідність.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ 19 квітня вніс подання до Адміністрації Президента України і Кабінету міністрів України щодо звільнення М.БОЙЧУКА з посади.