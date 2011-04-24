У Кіровограді своєї черги на отримання житла чекають майже 5 тис. сімей

У Кіровограді своєї черги на отримання житла чекають 4 тис. 877 сімей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у виконкомі Кіровоградської міської ради.

На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебувають у загальній черзі 3021 сім’я (обліковуються з 1978 року), у першочерговій черзі – 1402 сім’я (з 1984 року), позачергово – 454 родини (з 1988 року).

Так, позачергове право на отримання житла, у разі виконання державної програми, мають 74 постраждалих від Чорнобильської катастрофи (І категорія), 104 учасника-ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС (ІІ категорія), 36 переселенців із зони гарантованого добровільного відселення, 67 інвалідів Великої Вітчизняної війни, 8 сімей загиблих воїнів, 68 військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та 97 сиріт.

За словами заступника міського голови Кіровограда Лідії ЄЛЬЧАНІНОВОЇ, торік житло за рахунок держави в обласному центрі отримали троє інвалідів війни, ще одна квартира за рахунок минулорічного фінансування була придбана в січні 2011 року.

Л.ЄЛЬЧАНІНОВА зазначила, що в Кіровограді нараховується близько 10 недобудов зі ступенем готовності більше 50%, які можна було використати як резервний фонд для забезпечення житлом, але тоді б вартість одного квадратного метра була занадто високою.