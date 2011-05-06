У Криму свято Хидирлез відзначать на офіційному рівні

Цього року в Криму етнографічне свято Хидирлез, яким мусульмани зустрічають прихід весни, відзначатиметься на офіційному рівні. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

Заходи відбудуться 7 травня у Бахчисарайському районі, в культурно-розважальному центрі «Шахерезада» (25-й кілометр траси Сімферополь-Бахчисарай).

Ідея проведення етнографічного свята Хидирлез належить кримськотатарській громадськості і Всесвітньому конгресу кримських татар. Її підтримали всі органи влади автономії: Верховна Рада АРК, Рада міністрів АРК, Представництво Президента України в АРК.

За даними прес-службі Постійного представництва Президенти України у Криму, 7 травня у рамках свята будуть розгорнені ярмарки виробів традиційного національного декоративно-прикладного мистецтва, художньої літератури, національної кухні, виставка голубів. Також будуть представлені творчі роботи дизайнерів етнічної моди, театралізована вистава «Хидирлез байрами».

У програмі свята: виступи дитячих вокально-хореографічних колективів, спортсменів. Крім того, будуть проведені кінноспортивні змагання, ряд спортивних турнірів, зокрема і з кримськотатарської національної боротьби «Куреш».

Важливо, що для підвезення гостей і учасників свята із Сімферополя будуть задіяні рейсові, а також спеціальні автобуси (з логотипом свята).

«На святкові заходи ми очікуємо не менш як 5 тисяч жителів і гостей Криму», - повідомив заступник голови кримського уряду Азіз АБДУЛЛАЄВ і підкреслив, що з проведенням цього свята на офіційному рівні у Криму «традиційна культура і мистецтво кримських татар матимуть можливість відродитися у нових умовах і дати ефективний поштовх розвитку культури в автономії».

На думку заступника Постійного представника Президента України в АР Крим Ібраїма МАМУТОВА, святкування на республіканському рівні свята Хидирлез може стати важливим елементом етнотуризму. «Ми чекаємо, що це буде одним із елементів етнотуризму в Криму. Цей захід може стати одним із елементів іміджевої підтримки Криму напередодні курортного сезону», – сказав він.

Довідка УНІАН. Свято Хидирлез відзначається наприкінці першого тижня місяця «к’уралай» (травень). Назва свята включає два мусульманські імені святих: Хидир і Ільяс. За однією з легенд, святі безперервно подорожують по усьому світу, допомагаючи людям: Хидир обходить землю справа, а Ільяс – зліва, і зустрічаються вони у тій точці землі мусульман, де завершилися сільгоспроботи. Свято Хидирлез є комплексом обрядів і звичаїв, направлених на підлещування сил природи з метою отримання багатого урожаю і збільшення поголів`я худоби. Зазвичай його відзначають на природі, поблизу джерел. Невід`ємна частина свята – спуск з гори заздалегідь випечених хлібців («к’алак’ай»). Свято завершується народними гуляннями і спільним танцем «Хоран».