Священники всіх конфесій спільно помолилися по "чорносвитниках"

Сьогодні священнослужителі всіх конфесій і віросповідань, що діють на території Одеської області, прибули в село Маяки приміського Беляєвського району і провели спільну Молитву Пам`яті на площі перед Меморіальним комплексом загиблим воїнам в роки Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, відкрив урочисту церемонію за участю жителів і представників влади району, а також священослужителів представник «Українського клубу Одеси» Сергій ПРОСКУРНЯ.

«Сьогодні в день пам`яті і примирення, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, - зазначив відомий театральний режисер і продюсер, - ми вперше вшановуватимемо пам`ять тих загиблих воїнів-«чорносвитників», участь в боях яких замовчувалася радянською історієграфією. Тільки зараз з досліджень істориків-краєзнавців, зокрема, колишнього директора Маякської середньої школи Миколи МАЙСТРОВА, а також вчених Одеського Національного університету ім. Мєчникова, ми дізналися про трагічні сторінки військового лихоліття».

С.ПРОСКУРНЯ акцентував на тому, що «Український клуб Одеси» як структура цивільного суспільства, зацікавлений «в поверненні людям справжньої пам`яті про військові події, щоб земляки схилили голови перед світлою пам`яттю всіх захисників Вітчизни, у тому числі й так званих «разових солдатів».

Кандидат історичних наук Володимир ПОЛТОРАК розповів учасникам екуменічної акції про квітневі події 1944 року, коли разом із загартованими в боях фронтовиками в атаку проти окупантів, що засіли на західному березі Дністра, були кинуті щойно мобілізовані хлопці сіл Маяки, Беляєвка, Троїцьке та інших, причому більшість з них не були навіть переодягнуті у військову форму, без зброї, але з жорстким напуттям: «Добути зброю в бою».

«І за кілька днів по тому з двох батальйонів, сформованих з «разових солдатів-черносвитників», як їх називали тоді в армійському середовищі, залишилися в живих лише кожен десятий», - зазначив доцент В.ПОЛТОРАК.

Про трагічні подробиці повідомив учасникам екуменічної акції син червонофлотця-кулеметника, який очолив після війни місцеву школу, історик-краєзнавець М.МАЙСТРОВ. Він зустрічався з тими, кому дивом вдалося вижити в дні, зокрема, жителем Маяків Леонідом Острижком, начальником штабу кінно-механізованої групи генерала Плієва та іншими фронтовиками.

«Ми їм вдячні за те, що забезпечили нам життя під мирним небом, і схиляємо голови перед їхньою світлою пам`яттю», - додав М.МАЙСТРОВ.

На думку співкоординатора «Українського клубу Одеси» Андрія ЮСОВА, «ця екуменічна акція на території багатоконфесійної Одещини демонструє журналістам і політикам зразок того, як пам`ять про захисників Вітчизни може об`єднувати, а не роз`єднувати людей різних національностей і віросповідань. Важливо винести уроки з трагічних подій, правда про яких тільки зараз пробивається крізь роки забуття, і пам`ятати про все заради майбутнього».

«Ми категорично заперечуємо спроби деяких політиків ділити нас за кольорами прапорів, ідеологій та іншими ознаками, що спостерігається в країні в останні тижні, - підкреслив А.ЮСОВ. - Тим часом, всіх нас об`єднує Державний прапор України. Більше того, ми ініціюємо сьогодні створення руху «Чорноморська ініціатива», яка повинна стати прикладом самоорганізації людей, різних за своїми поглядами, проте єдиних в своєму бажанні жити в мирній, цивілізованій країні з європейським рівнем свобод і демократії».

«Чорноморська ініціатива» продемонструє всім – владі, політикам, суспільству, що національна згода, політичне взаєморозуміння в Україні можливі. Тому що є речі, які стоять над політикою. Це також пам`ять про загиблих і історична правда про ті трагічні події, які очищають нашу совість і вчать нас толерантності та іншим європейським нормам життя», - додав А.ЮСОВ.

Молитву Пам`яті за загиблими в минулій війні і звернення до учасників екуменістичної акції здійснили настоятель Спасо-Преображенського храму протоієрей Української православної церкви МП ГРИГОРІЙ (ТОПЧИЙ), імам мечеті Добра і Миру міста Одеси Ахмед РУСТУМ, настоятель Римсько-католицького храму Одеси отець ЮРІЙ (НАГОРНИЙ), настоятель Свято-Покровського храму Беляєвки Української православної церкви КП отець БОГДАН (БІДА), настоятель одеського храму Андрія Первозванного УГКЦ отець РУСЛАН, а також представник головного рабина Одеси і Півдня України Авроома РАВА – Роман ШВАЦМАН, колишній в`язень нацистських концтаборів смерті.