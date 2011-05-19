Україна зацікавлена в консультаціях із США й Румунією щодо ПРО

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив про зацікавленість Києва в консультаціях з Бухарестом і Вашингтоном щодо розміщення в Румунії елементів системи протиракетної оборони США.

Виступаючи в середу на прес-конференції в Бухаресті, Грищенко наголосив, що Україна націлена на обговорення "всіх політичних аспектів питання" в контексті проблем європейської безпеки.

Румунія, з якою Україна має спільні 650 кілометрів кордону, два тижні тому завершила переговори з США про розміщення на своїй території 24-х американських ракет-перехоплювачів, зазначає Радіо Свобода.