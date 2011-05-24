Експерт: Росія видавлює українських нафтопереробників з ринку

Видавлювання українських нафтопереробників з ринку є частиною стратегії Росії із зміцнення своєї нафтопереробки і знищення української.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив аналітик консалтингової компанії UPECO (Київ) Олександр СІРЕНКО.

«І ми вже бачимо перші результати цієї стратегії - половину нафти, що видобувається в Росії, Росія переробляє на своїх НПЗ, знижуючи експорт сировини. У результаті російські й білоруські НПЗ заробляють значно більше, ніж українські, і можуть дозволити собі демпінгувати для завоювання ринку», - зазначив експерт.

При цьому він додав, що «те, що відбувається сьогодні з нашими заводами, а саме рекордне зниження об`ємів переробки, - це результат того, що імпортери мають переваги порівняно з нашими виробниками, яких держава мала захистити".

«Кожна держава дбає про галузі економіки, які працюють в цій країні. Про нафтопереробку п`ять років ніхто не дбав. У результаті імпортери одержали вигідніші умови. У результаті у нас працюють лише два з шістьох заводів. Хоч як сумно, ми просто знищили свою переробку», - заявив А.СІРЕНКО.

Експерт нагадав, що 17 лютого своєю ухвалою Окружний адміністративний суд Києва відкрив виробництво за позовом Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів». Асоціація вимагає скасувати рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі про початок спеціального розслідування щодо зростання імпорту нафтопродуктів до України.

«Суд повинен захистити українських виробників нафтопродуктів, багатотисячні колективи НПЗ від спроби добитися їх зупинки і масштабної кампанії з їх повного знищення. Інакше в державі почнеться повний бардак на нафторинку - про стабільність можна буде забути», - додав А.СІРЕНКО.

Нагадаємо, 24 січня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення об`ємів імпорту нафтопродуктів до України, результатом якого може стати введення мит на паливо.