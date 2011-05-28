Обдаровані діти з України виступили в московському Кремлі

Обдаровані діти «Віртуози України» виступили в Оружейній палаті Московського Кремля в рамках VIII Міжнародного фестивалю «Москва зустрічає друзів».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, там виступило 10 дітей з Києва, Одеси, Алушти, а також Москви віком від 7 до 16 років.

«Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, діти України присвячують свій сьогоднішній святковий концерт дітям Росії», - зазначив Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО перед початком концерту.

При цьому він додав, що на концерт були запрошені діти з Москви і Московської області.

«Долі народів і відносини між ними багато в чому залежать від того, якими виростуть наші діти, яким сформується нинішнє підростаюче покоління», - сказав він.

В.ЄЛЬЧЕНКО упевнений, що проведення цієї міжнародної акції сприятиме зміцненню взаєморозуміння, дружби дітей і дорослих України та Росії.

«Сьогодні в нас є можливість ще раз переконатися, що культура і мистецтво - саме те, що об`єднує покоління, народи і існує поза кордонами», - зазначив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Посол подякував організаторам концерту і спонсорам, а також висловив надію, що такі свята «українського мистецтва на російській землі» відбуватимуться і надалі.

Концерт організовано за сприяння посольства України в Російській Федерації і особисто дружини посла України в Росії Ірини ЄЛЬЧЕНКО, а також НВО «Дитячий добродійний фонд «Інтелект-Клуб».

Фестиваль «Москва зустрічає друзів» - це наймасштабніший проект Фонду Володимира Співакова, в якому з 2004 року взяли участь вже понад 14 тис. обдарованих дітей з 60 країн світу. Фестиваль проводиться щорічно, напередодні літніх шкільних канікул, його учасниками незмінно є маестро Володимир СПІВАКОВ і Державний Камерний оркестр «Віртуози Москви», з якими в якості солістів виступають кращі юні музиканти.