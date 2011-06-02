Київські дитсадки русифікують за «чарівним помахом телефонної трубки»?

Координаційна рада з питань захисту української мови при Київській міській організації товариства «Меморіал» ім. В.Стуса закликає голову столичної міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА не закривати у місті україномовні класи у школах та групи в дитячих садках.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні Координаційної ради з питань захисту української мови до О.ПОПОВА, яке також підтримали 19 політиків, громадських діячів та митців.

«Ми, представники громадських організацій, висловлюємо в Міжнародний день захисту дітей свою глибоку стурбованість планами влади повернутися до практики зросійщення середньої і дошкільної освіти в столиці України.

Як випливає з публічних заяв начальника Головного управління освіти КМДА В.ГОРЮНОВОЇ, Київська міська державна адміністрація має намір у наступному навчальному році відкривати в Києві нові російськомовні школи, російськомовні дитячі садки і російськомовні класи та групи в україномовних школах і дитячих садках. За якимось чарівним помахом телефонної трубки в багатьох дитячих садках вихователі вже зараз припиняють спілкування з дітьми українською мовою і читання українських казок», - сказано у зверненні.

Координаційна рада з питань захисту української мови вважає, що фактично, під адміністративним тиском і без громадського обговорення у Києва розпочато процес закриття україномовних класів, шкіл та груп у дитячих садках. «Все це нагадує ганебну практику радянських часів із переведення навчальних закладів з української мови на російську і є сигналом для педагогічної громадськості та батьків про новий курс – курс на відновлення русифікації українських дітей замість покращення якості навчання, забезпечення шкіл і садочків необхідними речами, підвищення зарплати вчителів і вихователів», - вважають члени ради.

Вони нагадують, що за даними Віри ГОРЮНОВОЇ, у Києві російську мову вивчають 26% від загальної кількості учнів міста, функціонує 7 російськомовних та 11 двомовних шкіл (з українською і російською мовами викладання), в яких майже 6,5 тис. учнів мають можливість здобувати повну середню освіту з усіх предметів російською мовою. Крім того, понад 52 тис. учнів вивчають російську мову як навчальний предмет. «І все це – за рахунок столичного бюджету», - зазначається у зверненні.

У Рамковій конвенції про захист національних меншин підкреслюється, що навчання мовою національної меншини має здійснюватися “без шкоди для вивчення офіційної мови або викладання цією мовою”, оскільки “знання офіційної мови є одним із чинників соціальної злагоди і єдності”. Ця вимога міститься і в Гаазьких рекомендаціях щодо прав національних меншин на освіту: “Разом з тим особи, які належать до національних меншин, зобов’язані інтегруватися в більш широке суспільство держави через належне володіння державною мовою”. Подібне застереження зроблено в Європейській хартії регіональних мов або мов меншин: “Охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх”, нагадує Координаційна рада з питань захисту української мови.

На переконання членів ради, заплановане Київською держміськадміністрацією переведення шкіл і класів та дитячих садків на російську мову навчання й виховання позбавить дітей з російськомовних сімей можливості належним чином вивчити і знати державну мову. Цей крок вони розцінюють як обмеження прав самих російськомовних громадян, створення для них морального ґето в Україні, нав’язування їм комплексу ущербності, неповноцінності і, зрештою, як замах на цілісність України, на її незалежність.

З огляду на викладене Координаційна рада з питань захисту української мови вимагає забезпечити належне громадське обговорення вищезгаданого питання за участі експертів, науковців, батьків, освітян, провести громадські слухання, широко висвітливши їх у засобах масової інформації; офіційно спростувати чи підтвердити публічні заяви В.ГОРЮНОВОЇ щодо планів русифікації освіти в столиці України; припинити адміністративний тиск на директорів шкіл і дитячих садків, вчителів і батьків.

Крім того, члени ради закликають всіх батьків і педагогів Києва не допустити відновлення русифікації шкіл та дитсадків.

«Ми особливою мірою звертаємося до тих батьків, у сім’ях яких спілкуються російською мовою. За сучасних умов у сучасному світі російська мова від ваших дітей «не втече». А ось українську мову, не маючи шкільної практики, вони добре не знатимуть, а, отже не зможуть фахово виконувати обов’язки, наприклад, державного службовця чи адвоката. Не обмежуйте дітям вибір професії! Не дайте можновладцям, які прагнуть вести свої брудні політичні ігри, залізти до ваших кишень. Хай краще скерують «зайві» кошти на підвищення забезпечення якості освіти», - сказано у зверненні.