Злодій убив школяра, щоб украсти з квартири три сковорідки

11:04, 18 червня 2011
Суспільство
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Трагедія на Миколаївщині

У місті Первомайськ Миколаївської області зловмисник убив школяра, щоб викрасти з квартири три сковорідки, які потім здав до пункту прийому металобрухту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чоловік з метою крадіжки, зайшов до будинку жительки Первомайська, але був застигнутий сином господарки, учнем загальноосвітньої школи, й, з метою приховування злочину, вбив його ножем. Після чого викрав три сковороди, які здав до пункту прийому кольорових металів.

Зловмисника затримано.

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