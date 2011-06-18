Злодій убив школяра, щоб украсти з квартири три сковорідки
11:04, 18 червня 2011Суспільство
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Трагедія на Миколаївщині
У місті Первомайськ Миколаївської області зловмисник убив школяра, щоб викрасти з квартири три сковорідки, які потім здав до пункту прийому металобрухту.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чоловік з метою крадіжки, зайшов до будинку жительки Первомайська, але був застигнутий сином господарки, учнем загальноосвітньої школи, й, з метою приховування злочину, вбив його ножем. Після чого викрав три сковороди, які здав до пункту прийому кольорових металів.
Зловмисника затримано.
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