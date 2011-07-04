При купівлі землі українців змушуватимуть показувати, звідки гроші?

Максимальний розмір земельної ділянки, яку зможе купити один покупець, залежно від регіону коливатиметься від 900 до 2100 га.

Про це повідомив сьогодні під час круглого столу в УНІАН, організованого Інститутом української політики, президент асоціації "Земельна спілка України" Андрій КОШІЛЬ.

За його словами, відповідно до законопроекту "Про ринок земель", у підготовці якого брала участь його асоціація, розмір максимального земельного наділу становитиме 900 га у Закарпатті, тоді як для зони степів і напівстепів він буде максимальним. При цьому він відзначив, що правом на придбання земельних наділів володітимуть тільки фізичні особи або фермерські господарства. А.КОШИЛЬ також відзначив, що обмеження стосуватимуться не тільки однієї особи, а й пов`язаних осіб. "Якщо це буде сім`я, де і на дружині, і на чоловіку будуть ділянки, то таку концентрацію можна буде припинити", - відзначив він. А.КОШИЛЬ також повідомив, що запобіганню концентрації земельних ресурсів у руках обмеженого кола осіб має сприяти і українське антимонопольне законодавство

За словами голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія ТИМЧЕНКА, відповідно до підготовленого законопроекту про ринок землі, у разі купівлі земельної ділянки покупець повинен буде пред`явити декларацію про свої доходи. "Купуючи ділянку землі, людина повинна буде надати декларацію, в якій будуть чітко вказано джерела її доходів", - відзначив він. На думку С.ТИМЧЕНКА, ця вимога має виключити можливість концентрації земельних наділів у одного власника через афільованих осіб. "Такого не буде, що комусь дали гроші, і хтось щось купив. Людина буде зобов`язана показати ті гроші, за які він планує придбати земельну ділянку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

20 червня Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про ринок земель».